北捷中山站隨機傷亡事件後遇血液接觸莫驚慌，掌握「黃金72小時」投藥是關鍵

昨日發生之隨機傷亡事件震驚社會，除了傷者救治，後續血液接觸引發的感染疑慮也引起討論。針對民眾憂心若粘膜或傷口接觸到HIV感染者血液是否有染疫風險，王南淵藥師指出，現代醫學已有成熟的「暴露後預防（PEP）」機制，只要在黃金時間內投藥，感染風險可降至極低。

王南淵藥師（小南藥師）指出，愛滋病毒（HIV）離開人體後其實非常脆弱，且若感染者長期接受抗病毒藥物治療，使體內病毒量達到「測不到」的程度，其傳染力幾乎為零（即國際認可之Undetectable = Untransmittable, U=U概念）。即便不幸發生血液直接接觸傷口與粘膜的風險，只要能在72小時內前往指定醫院，經醫師評估後採取「PEP預防性投藥」，連續服用28天藥物，預防效果可達90%以上。

小南藥師說明，愛滋病毒不會透過空氣、飛沫或完好的皮膚傳染。除非是有大量病毒的血液直接進入深層傷口或黏膜，否則一般日常接觸或輕微皮膚沾染，風險極低，請民眾不要恐慌。

小南藥師呼籲，大眾應以科學眼光看待愛滋病，切勿因誤解而對受害者產生二度傷害。若民眾於案發時在誠品南西店遭砍傷，或傷口、黏膜（如眼睛）曾接觸血液且尚未就醫，請立即撥打1922防疫專線，將有專人24小時協助轉介感染專科醫師評估。

