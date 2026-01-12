北捷中山站驚傳偷拍狼！32歲男偷拍遭抓包 手機藏600張私密影像

男子以手機偷拍女性裙底，遭民眾報警處理。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北捷運中山站昨(11)日驚傳偷拍案件！一名男子以手機偷拍女子裙底，遭現場民眾發現並報警處理。事後有目擊者將過程發文曝光，並指出男子手機內竟存有多達600多張偷拍女性裙底照片，甚至在警方到場前疑似試圖刪除影像滅證，引發社群熱議。

事發在昨日下午4時45分許，一名32歲杜姓男子在北市捷運中山站涉嫌以手機偷拍女子裙底，遭在場民眾發現並報警處理。目擊者事後在社群平台Threads發文表示，「男友和朋友下午在中山，當場抓到偷拍狼，因為剛好看到他正在偷拍朋友女友的裙底，警察到場後，他一直不肯交出手機，疑似當場刪掉偷拍照片，但打開手機後發現裡面有600多張偷拍照，後續到警局調監視器，也證實有偷拍動作。」

大同分局表示，昨日於中山站1號出口接獲有民眾遭到偷拍，被害女子稱遭到男子以手持手機的方式偷拍裙底。警方隨即將雙方帶回派出所，並調閱案發相關監視器畫面，確認杜男確有偷拍性影像之行為，犯罪事證明確，依法以妨害性隱私罪逮捕，並移送士林地檢署偵辦。

杜男向警方供稱從事服務業。警方指出，員警檢視杜男手機時已無該名被害女子的影像，惟監視器與相關影像已清楚拍下其犯案過程，且手機內仍發現大量女子裙底私密照，後續將擴大清查影像來源，不排除有更多被害人受害。警方也呼籲，偷拍行為嚴重侵害他人隱私與人格尊嚴，民眾若於公共場所發現可疑行徑，應立即通報警方，以利即時處理，警方將持續加強巡查，遏止類似案件再度發生。

