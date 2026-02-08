北捷中山站驚魂！男帶水果刀搭車引恐慌 大批警力到場逮人

台北捷運中山站今（8）天凌晨出現驚魂畫面！有乘客發現一名男子胸口刀柄外露，疑似攜帶水果刀，擔心發生危險嚇得立即通報，警方獲報後不敢大意，派出大批警力緊急趕往現場，將持刀男子帶下車，現場氣氛一度相當緊張，所幸沒有造成人員傷亡。

大批警力趕往中山捷運站。圖／台視新聞

警方表示，這名約29歲的宋姓男子從101站進站，原本預計在明德站下車，身上總共攜帶兩把水果刀，其中一把放在左胸口袋，刀柄外露，另一把則放在左腿口袋內，兩把刀都在刀鞘內沒有揮舞，也未造成任何人受傷，不過因為沒有妥善保管導致刀柄外露，已經造成民眾恐慌，警方仍將男子帶回派出所，後續將依社會秩序維護法偵辦。

※暴力行為不良示範，請勿模仿

※拒絕暴力 請撥打110

※犯罪行為，請勿模仿

台北／呂珮岑 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

北市街頭、捷運車廂「現鼠蹤」 蔣萬安：已啟動全面清消、無新增案例

北捷車廂老鼠哪來的？官方調監視畫面：研判由旅客背包、提袋中竄出

北市爆漢他首例死亡又見「老鼠竄北捷車廂」官方宣布今晚全數清消