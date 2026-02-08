北捷中山站驚魂！男水果刀插口袋 乘客嚇壞求救

中山捷運站內不平靜，大批員警跑進站內，朝著閘門方向。（圖／東森新聞）





北捷中山站又有人亮刀，一名31歲男子搭捷運時，胸口口袋插著一把露出刀柄的水果刀，嚇得乘客趕緊按服務鈴，大批警力進入站內，讓不少民眾感到驚慌，男子被帶回警局送辦。

目擊民眾：「前後已經有10幾個警察了。」

中山捷運站內不平靜，大批員警跑進站內，朝著閘門方向，一路狂奔，因為這裡剛傳出有人亮刀。員警vs.站內人員：「好像在第一月台，（第一月台）。」

事發就在8日凌晨12點多，有民眾目擊，一名男子在口袋內放著兩把水果刀，就怕隨機傷人案再度上演，嚇得趕緊報警。員警到場後火速追人，逮捕這名帶刀的30歲宋姓男子。

建成所許嘉尚副所長：「發現宋姓男子雖有隨身攜帶水果刀並插於口袋，卻因未收藏妥善而刀柄外露，另未予以揮舞。」

雖然這回只是虛驚一場，但沒保管好刀子嚇壞所有人，宋姓男子最後也將依社維法進行裁處。

