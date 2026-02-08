北捷中山站驚魂！ 男「口袋插水果刀」 警狂奔逮人

台北市 / 綜合報導

台北捷運中山站今(8)日凌晨傳出持刀驚魂，有民眾目擊1名男子帶了2把刀上捷運，趕緊按下緊急通報鈴，警方不敢大意，全副武裝出動多名警力，3分鐘內就到場將人帶回，原來男子是把水果刀放在口袋，雖然有放在刀鞘內，但還是不小心露出刀柄，讓民眾心生恐懼，警方後續將他依違反社維法裁處，北捷也將依大眾捷運法裁處1萬元罰鍰。

值勤員警VS.現場民眾說：「(好像在第一月台啦)，第一月台。」大步衝下手扶梯，即使喘到不行，仍焦急詢問民眾，持刀男人在哪，密錄器跑步聲，防彈背心，手上還拿著盾牌，多名員警直直往捷運站裡衝，因為他們獲報疑似又有人，在捷運站內亮刀，值勤員警說：「我現在依法先對你上銬，來。」

好在人已經被北捷站內人員控制，男子沒有反抗攻擊，但去年底隨機攻擊案，仍歷歷在目，警方不敢大意將他帶回警局，事發就在捷運中山站，不少民眾都目擊這個場面，現場民眾說：「在捷運站裡，但是我們不敢過去。」

捷運傳出持刀事件，民眾語帶驚慌，指引員警方向，事發就在昨(7)日凌晨12點多，這名宋姓男子，當時從101上車要到明德站，左胸口及左腿分別放了一把水果刀，12點12分，車廂內民眾見他有兩把刀，心生恐懼按鈴通報，宋姓男子馬上在中山站，被站長帶下車同時報警，15分捷運警察，加上附近中山分局及大同分局，共15名員警到場逮人。

短短三分鐘快速反應，宋姓男子聲稱自己帶刀是為了防身，後續被依社維法裁處，民眾說：「看到的話，會(害怕)啊，因為畢竟它(刀)是已經露出來的狀況下，可能會遠離他。」民眾說：「應該會先遠離那個人，然後趕快通報，可能站務人員之類的，畢竟現在那個新聞大家都知道，所以如果有看到，還是會就是害怕。」

事發當下路口監視器也記錄，多名員警拔腿狂奔的焦急身影，而根據大眾捷運法規定，不能攜帶危險物品上捷運，若真的要帶也要妥善包裝，不能露出造成民眾恐慌，好在這起持刀驚魂，只是虛驚一場，也沒人受傷，警方也將加強巡邏，避免類似事件發生。

