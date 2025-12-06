北捷中山站鹹豬手「連抓6女屁股」 光頭哥霸氣壓制畫面曝

台北捷運中山站驚傳有男子在人群中對多名女子襲臀。（示意圖，非當事人，資料照）

台北捷運中山站昨（5日）晚發生離譜的性騷事件，一名50歲簡姓男子在4號出口附近外尾隨多名女子，前後對6名女性騷襲臀，被害女子嚇得當場大叫，路過民眾見狀立刻上前合力將他壓制在地，移送法辦。

趁人潮擁擠偷摸屁股！被逮還裝傻

社群平台上有女子發文分享，5日晚間在北市中山區用完餐準備回家，經過人群時突然有其中一名朋友說她的屁股被掐，隨後聽到附近有其他女生說遇到變態，接著看到一名神色慌張的男子想逃跑，原po立刻大聲喝斥，現場許多民眾將他攔下，男子還試圖裝傻，其中有一名「光頭哥」看不過去，直接出手勒住男子的脖子將他壓制在地，等警方到場。

網友分享在捷運中山站遇到性騷，提醒眾人注意。（翻攝自Threads）

6女慘遭鹹豬手 警曝噁男早有前科

警方指出，5日晚間9點17分左右，涉案的50歲簡姓男子在中山捷運站4號出口附近，趁當下人潮擁擠，對尾隨的女子襲臀猛掐。女子遇襲後高聲呼叫，路過的男子注意到後紛紛見義勇為、上前攔阻簡男。

警方獲報後趕抵現場，現場被害人共同指認遭簡男觸摸身體，清查被害人數達6人。據悉，疑似為仲介業背景的簡男，過去也曾犯下類似的性騷案件，目前被害人已完成報案提告，將移送台北地檢署偵辦。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

