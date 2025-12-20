北捷中山隨機攻擊4死！蔡詩芸悲痛發聲 「世界到底怎麼了」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

北捷、中山站昨（19）日晚間發生嚴重隨機攻擊事件，造成4死多人受傷，引起社會高度關注，藝人也紛紛發聲，其中蔡詩芸則是在社群平台上發文，提到：「這個世界到底怎麼了？」

針對張文北捷、中山無差別攻擊事件，蔡詩芸發文吐露心情。（圖／人見人愛娛樂提供）

事件發生後，蔡詩芸先是在Threads上發文提到：「這個世界到底怎麼了？」接著表示，希望在這場悲劇中無辜離世的人Rest In Peace，同時為他們的家人送上祈禱，「希望所有受傷的人都能被及時救治、平安無事。也希望大家都能注意安全，外出時多留意周遭環境，少滑手機、盡量不要戴耳機。」

廣告 廣告

蔡詩芸發文。（圖／翻攝蔡詩芸Threads）

昨晚張姓男子於下午5點，先是在台北車站捷運站內投擲煙霧彈，之後前往中山站持長刀隨機砍人，他衝進百貨公司，讓現場恐慌，警方展開追捕後他從高處墜落，送醫搶救後於晚間7點48分宣告不治，而此次事件造成4人死亡，多人受傷。

◎《FTNN新聞網》關心您：再給自己一次機會！

自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）

生命線：1995、張老師專線：1980。

更多FTNN新聞網報導

57歲余男北車英勇制嫌喪命！杜汶澤暖捐「麵館一日收益」給家屬 心痛發聲：我們僥倖存活更該相親相愛

北捷隨機殺人案！余皓然籲家長提醒孩子提高警覺

北捷優先席爆衝突！老婦揮打乘客遭踹飛 唐從聖逆風發文：那兩腳我真的踢不出去

