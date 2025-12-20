北捷中山隨機殺人釀4死！李燕表態「反對廢死」：願正義不再退讓

李燕表態「反對廢死」。（圖／翻攝自李燕臉書）





27歲凶嫌張文昨（19）日在北捷台北車站、中山站商圈隨機殺人，包含張文在內共4人死亡，多人受傷；恐怖攻擊事件引爆民眾恐慌，藝人也接連發聲喊話，八點檔女星李燕痛斥：「今天看到的隨機殺人新聞，心真的很痛，也很憤怒！」並表態反對廢死。

針對昨日晚間北市商圈爆發無差別殺人案件，資深演員李燕也在社群發文，為無辜的生命祈禱，為留下來承受傷痛的家屬祈禱，願他們被接住、被安放：「暴力一次又一次發生，憤怒的是社會早已出現求救訊號，卻總是來不及。我反對廢死，不是因為仇恨，而是沒有一個人可以任意奪走他人的性命。」

廣告 廣告

李燕痛斥凶手殘暴惡行：「當一個人選擇奪走他人的生命，社會不能只剩下同情與嘆息，法律也必須站在無辜者這一邊，給受害者與家屬一個最正義的公道。」願善被放大，願制度醒來，願正義不再退讓，願悲劇永不再發生。



【更多東森娛樂報導】

●金馬男星一夜情出事了！身體出現「激烈反應」體液狂流

●陳匡怡被逼到想輕生！爆辰亦儒、賀軍翔、郭品超追過她 1名導也在列

●許允樂閃嫁小6歲李玉璽！前夫張兆志13字發聲

