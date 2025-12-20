北捷中山隨機殺人4死！邊荷律律無法入睡 心痛「外出一定要小心」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

北捷、中山站昨（19）日晚間發生嚴重隨機攻擊事件，該案件造成4人死亡，引起社會高度關注，藝人也紛紛發聲，韓籍啦啦隊女神邊荷律在今（20）日清晨發文表示，仍沒辦法好好入睡。

邊荷律在社群媒體發聲。（圖／資料照）

邊荷律在今天清晨5點發文提到：「直到現在，我仍然沒能好好入睡。看到中山站的事件後，心情變得非常沉重，為逝者祈求冥福。」她無奈表示：「真的不知道該說些什麼，即使我沒有宗教信仰，仍然在想切地祈禱，希望這樣的事情不要再發生。」最後叮嚀道：「大家外出時一定要多加小心，請務必注意安全。」

邊荷律在社群媒體發聲。（圖／資料照）

昨晚張姓男子於下午5點，先是在台北車站捷運站內投擲煙霧彈，之後前往中山站持長刀隨機砍人，他衝進百貨公司，讓現場恐慌，警方展開追捕後他從高處墜落，送醫搶救後於晚間7點48分宣告不治，而此次事件造成4人死亡，多人受傷。

