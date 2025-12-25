北捷中山隨機砍人「廢死聯盟被灌爆」 執行長曝16字心聲

台灣廢死聯盟最新貼文強調「殺錯，無法回頭」，遭網友留言灌爆。（圖／翻攝自台灣廢死聯盟臉書）





北捷隨機殺人案造成4人死亡、11人受傷的悲劇，引發社會高度關注。廢死聯盟於事件發生後不久，在12月23日發布一篇「殺錯，無法回頭」的貼文，迅速遭到大量網友灌爆留言抨擊。對此，廢死聯盟執行長林欣怡在個人臉書轉發國際特赦組織台灣分會的貼文，並寫下16字心聲「面頓艱難時刻，我們更需要溫暖與信任」。

廢死聯盟貼文被灌爆

廢死聯盟23日在臉書粉專發文指出，針對113憲判字第8號判決，政府非但未遵循判決意旨嚴格限縮死刑適用，反而在近5年後於今年1月執行死刑犯黃麟凱，此舉被聯盟認為是違憲且違反國際人權法的重大倒退。此外，行政部門所提出的「終身監禁不適用假釋」措施，也未經充分的人權評估，因此聯盟在文中呼籲政府應修法廢除死刑，並重新審視相關爭議法條。

由於貼文的發布時間，正值北捷隨機殺人案之際，許多網友紛紛留言表達強烈不滿，「無辜被殺的民眾，連回頭的機會都沒有」、「之前是怕冤獄，但現在很多是現行犯耶」、「執行死刑不行，連終身監禁也有意見？」

廢死聯盟執行長轉發國際特赦組織貼文回應

面對排山倒海的輿論壓力，廢死聯盟執行長林欣怡22日在個人臉書上，轉發了國際特赦組織台灣分會的一篇貼文，並寫下「面臨艱難時刻，我們更需要溫暖與信任」短短16字透露自己心聲。不過《EBC東森新聞》截稿前發現，貼文中的16字心聲已經消失。

林欣怡隔天轉發北捷殺人案死者余家昶母親的受訪影片，呼籲社會大眾不應歸咎凶嫌張文的父母，並表示自己也不怨恨已逝的張文，期盼「願我們全國世界，給他爸爸、媽媽一個安慰」。

