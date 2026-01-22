北捷串起福島只見線 北海岸人文慢活農遊

從事文化旅遊不再只是走馬看花，而是走進生活、連結情感。台北捷運公司攜手日本福島縣金山町，推出「台北捷運×福島只見線鐵道串起心之旅」，以公共空間帶領民眾感受日本鐵道魅力。新北市北海岸則結合農村再生，主打兼具自然與人文的慢活行程。台中綠美圖自開館後，透過書店與咖啡進駐，成為藝術融入日常的文化基地。

「鐵道串起心之旅」自1月23日起，於捷運中山站與雙連站間的心中山線形公園、爵士廣場及捷運展演廳登場，藉由市集、音樂演出、攝影展與電影放映，介紹日本福島縣金山町，以及被譽為「世界最浪漫鐵道」的只見線。只見線全長135公里、36個車站，沿途四季分明的自然景觀，承載著人與村落間的故事。

2024年北捷與金山町簽署觀光旅遊合作備忘錄，而這次活動延續雙方交流成果。1月23日至25日心中山線形公園舉辦好年味市集，集結福島在地物產與只見線主題商品；24、25日爵士廣場由台灣歌手PiA吳蓓雅與日本歌手伊東洋平演出，並於捷運展演廳放映只見線紀錄電影，帶領觀眾從影像走進日本地方創生故事。

若想遠離城市節奏，新北市北海岸農村社區提供截然不同的慢旅體驗。三芝三和社區結合櫻花步道、溪流生態與食農教育，力推「初戀米香」等在地點心，並在希望市集展售農特產品，讓遊客在健行與品嚐之間，感受農村日常。石門嵩山社區以百年火成岩梯田聞名，在農村再生計畫支持下復育傳統農耕，引進越光米栽種，並以「千歲米」及米食DIY體驗，展現世代傳承與土地價值。

此外，台中綠美圖以美術館與圖書館共構的形式，形成城市文化新地標。館內引進出版策展書店朋丁與Pharos Coffee，讓閱讀、藝術與咖啡自然交融。朋丁以主題選書與出版策展，延伸藝術理解；Pharos Coffee則以淺焙咖啡與空間聲音設計，提供觀眾沉澱身心的角落。透過公共服務空間的深化，讓綠美圖成為市民願意停留、交流與反覆造訪的文化場域。

