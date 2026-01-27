北捷乘客情緒不穩音量大 警勸導陪同出站

（中央社記者黃麗芸台北27日電）台北捷運古亭站昨天有名女乘客疑因情緒不穩而說話音量大，驚嚇到同車廂其他乘客。北捷獲報後由警方、站長及保全共同勸導，女乘客情緒平復後出站，並無自傷或傷人。

台北市警察局捷運警察隊昨天下午5時40分接獲通報，稱捷運古亭站有女子說話音量過大，影響到其他乘客，立即派員趕赴現場處理。

經調查了解，女乘客疑因情緒不穩而說話音量較大，導致同車廂其他乘客受到驚嚇，隨即按壓對講機通報，經捷警、轄區分局到場後，協同站長及保全一起勸導，女乘客情緒逐漸恢復平靜，過程並無自傷或傷人之虞，最後由警方全程陪同她搭車至捷運景安站離開。

捷警隊呼籲，若民眾於捷運系統發現可疑人士，可按下車廂門旁紅色緊急通話按鈕，立即通知捷運站務人員或保全，或撥打110報案電話，捷警將立即到場處理，以維護捷運乘客安全。（編輯：蕭博文）1150127