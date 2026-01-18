北捷乘客行動電源起火 往濃煙處「逆行者」原來是休假警察

警政署交通組警務正廖嵥俊。(記者王冠仁攝)

〔記者王冠仁／台北報導〕台北捷運板南線前天發生一起乘客行動電源冒煙起火意外，雖然無人受傷，但意外當下，車廂內乘客驚慌逃竄，還有人驚恐疾呼「有人持刀」。當時在列車上有名男子朝煙霧處走去，警政署昨於社群發文聲稱，該名「逆行者」其實是警政署交通組警務正廖嵥俊，讚揚他奮不顧身的英勇行為；廖今天受訪說，自己其實沒幫上什麼忙，相當謙虛。

台北捷運前晚10時56分接獲通報，一列往頂埔方向的列車行經板橋站附近時，車廂內乘客的行動電源起火冒煙，引發騷動，乘客紛紛逃向其他車廂。站務人員和保全趕到現場，發現有其他乘客拿車廂內滅火器撲滅，導致車廂內煙霧迷漫，但幸運無人受傷，事後並安排列車上約450名旅客改搭後續列車。

警政署昨於臉書發文，當時人潮紛亂湧動、大家奔向安全處的時刻，卻有一個身影毅然「逆向」而行，獨自往最危急的方向前進；他，是警政署同仁廖嵥俊。文中提到，嵥俊的奮不顧身，展現了警察教育中早已內化的守護本能，只要民眾有需要，警察就在。

對此，廖嵥俊今受訪表示，當天他下班休假要搭捷運返家，途中發現車廂內冒出煙霧，乘客驚恐逃竄，期間有人大喊「有人持刀」。由於先前才發生張文隨機殺人案，張文也是利用煙霧彈與刀械犯案，他懷疑有模仿犯出現，若不及早制止又會釀成悲劇。

廖嵥俊說，他拿起自己的雨傘與包包當作武器與盾牌，朝煙霧深處走去；他邊走邊疏散乘客，當抵達冒出煙霧的車廂時，他發現有一名男子站在一旁。他以為這名男子就是丟擲煙霧彈嫌犯，死死盯著對方看，深怕對方做出攻擊舉動；他隨即察覺對方一臉驚恐，發現煙霧的來源是地板上自燃的行動電源，他這才發現是行動電源自燃意外

廖說，他確認無人持刀，這才放下心中大石，待站務人員趕到後才離去，沒想到相關過程居然被網友錄下上傳網路。

熟識廖嵥俊的同仁表示，廖是警專31期畢業，畢業後不久報考警察大學，隨後分發到台北市服務。他從基層做起，面對繁重的警察工作鮮少抱怨，從警生涯大多在陳抗勤務繁重的中正一分局，先前更擔任忠孝西路派出所所長，直到去年8月才考上警政署警務正，他認真負責的態度與工作表現深受各級長官肯定。

