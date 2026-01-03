北捷乘客車廂內突昏倒 護專生急救化解危機

台北捷運今（3）日發生一起意外，下午3時許一名乘客在行駛中列車車廂內突然昏倒，從座椅上滑落躺在地面，嚇壞一旁其他乘客，所幸車上一名護專學生上前幫忙急救化解危機。

下午3時許北捷行控中心接獲旅客通報，有旅客身體不適在車廂內昏倒倒地，中正紀念堂站站長隨即上車確認，車上另名護專學生及時協助急救，該名外籍旅客順利恢復意識，稍作休息後表示不需就醫自行離站。

有民眾將過程拍下上傳社群平台「Threads」，表示「剛剛搭捷運遇到突發狀況，希望當事人沒事，大家支援超快，一發生事情就有人用對講機和急救，到中正紀念堂站的時候馬上就有捷運人員推輪椅，大家真的要好好的」。

協助救援的護專生也回文說「嗨～我是當時急救的人，他應該只是太累了，聽口音是越南或印尼籍。順帶一提，我不是什麼黑白來的，我是正經有3張急救證照、馬偕護專一年級學生！」網友大讚「台灣最美的風景就是台灣人的善良」。

北捷提醒，旅客如遇任何狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理。

