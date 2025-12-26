北捷乘客「大逃亡」後...「手機、包包」掉滿地

乘客遇騷動驚逃遺留行李，失物招領7天。（圖／TVBS）

持續追蹤北捷車廂騷動案！因為有男子持雨傘敲打，造成乘客恐慌集體「大逃亡」，車廂內遺留大量物品，包含手機、包包、行李箱等，連手搖杯也被擠破，飲料流的滿地都是，現場一片混亂，北捷公司說，目前這些遺落物都送回北門站集中暫存，並失物招領7天。

乘客遇騷動驚逃遺留行李，失物招領7天。（圖／TVBS）

現場畫面顯示車廂內物品散落一地，包括手機、包包、雨傘、水壺和行動電源等。有些座椅上還有被壓扁的手搖杯，流出大量飲料。甚至有好幾隻單腳鞋子被遺留在車廂內，顯示當時乘客逃離的情況有多麼慌亂。另一節車廂的地板同樣雜亂不堪，站務人員正拿著塑膠袋進行清理工作。

廣告 廣告

事發當時的影片記錄了乘客們驚慌的情況。影片中可聽到有人喊「不要擠」、「有人跌倒了」等聲音，拍攝者也因大批乘客想往前跑而站立不穩。這場騷動源於一名男子在車廂內持雨傘揮舞，引起其他乘客的恐慌，最終演變成大規模的混亂場面。

北捷站務處計核課長褚朝陽表示，乘客若在捷運系統內發現他人有異常行為，可撥打110或119，或立即通知站務人員、行車專員、行控中心，也可透過台北捷運AI智慧客服進行通報，北捷公司將儘速派員處理。

對於遺失物品的處理，北捷公司已將所有物品送回北門站集中暫存管理，並正在進行比對工作。民眾可以到官網掃描AI智慧客服，登錄遺失物資訊，包括物品種類、遺失時間和地點等，系統會即時比對並主動通知結果。

更多 TVBS 報導

捷運搶位大戰！通勤族撞人爆衝突 乘客怒吼「出去啦」

排隊中...疑因搶先上捷運 女制止婦爆口角

北門站騷動釀1傷！個人物品散落車廂 北捷：限7天領回

禁戴防毒面罩、頭盔！ 北捷：勸導無效拒載

