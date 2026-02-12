北捷乾淨程度驚豔外國人 加國歌手：全球最棒乘車經驗

一名來自加拿大的創作歌手來台旅遊，大讚北捷是「全世界最棒的地鐵系統」。 （圖／翻攝自台北捷運 Metro Taipei臉書）





台灣大眾運輸品質，再次贏得國際讚譽！一名來自加拿大的創作歌手來台旅遊，大讚北捷是「全世界最棒的地鐵系統」。

加拿大籍創作歌手JeffBryant：「我可以非常確定地告訴你們，台北有全世界最棒的地鐵系統。」

拍影片大大讚美北捷，來自加拿大的創作歌手JeffBryant，曾經造訪溫哥華、多倫多、紐約、巴黎等歐美國家大城市，但台灣的捷運系統徹底征服了他。

加拿大籍創作歌手JeffBryant：「我們現在要前往，捷運台北車站，我想展示給你們看，有多麼簡單清楚，這得歸功於所謂的悠遊卡。」

除了被悠遊卡的萬能跟便利給震驚，還有環視了捷運站內空間寬敞、燈光明亮，相較起來比較沒有壓迫感，也提到捷運站內有垃圾桶，還有乾淨的廁所，以及捷運車廂禁止飲食，也讓整體環境更加整潔，直言想到之前去紐約時根本沒有這些。

加拿大籍創作歌手JeffBryant：「乘客非常耐心地，依序等待上下車，不管地上有沒有畫線，都會看到上面標示排隊等候。」

對於台灣先下後上的搭車文化，JeffBryant給出大拇指，剛好遇上周五晚間，交通最塞的時段，人潮雖然多，但大家也不會推擠。他強調影片絕非業配，而是發自內心的讚美，發誓這真的是他，體驗過最好的系統。



