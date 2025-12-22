北捷事件引發心理震盪 心理師籲：先安定身心、減少重複觀看新聞

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

文章也可以用聽的

台北捷運19日晚間發生男子丟擲煙霧彈並傷人後墜樓的突發事件，引發社會高度關注，也讓不少民眾感到不安。諮商心理師公會全國聯合會指出，這起事件不僅影響當事人，更對社會整體安全感造成心理衝擊。

諮商全聯會理事長蔡曉雯表示，看到相關新聞令人感到沉重與心痛。事件發生在多個人潮密集的公共空間，影響範圍相當廣泛，民眾出現恐懼、焦慮、憤怒、悲傷，甚至失眠、食慾改變、心悸等反應，都是身心在面對突發威脅時的自然反應，這些反應是正常的，不需要責怪自己。

廣告 廣告

常務理事胡延薇也補充，有些人可能會感到麻木、無感，或情緒起伏不定，同樣是壓力反應的一種表現。她提醒民眾留意自身狀態，給自己多一些理解與照顧。

面對重大危機事件三原則

蔡曉雯指出，面對重大危機事件時，有三個重要原則：首先是確保自身安全，其次是協助身心逐步安定下來，第三則是維持人際連結。她說，人在感受到威脅時，大腦會進入高度警覺狀態，透過被理解、被陪伴，有助於身心慢慢回到較穩定的狀態，「連結本身就是一種重要的安心與療癒方式。」

她也說明，受影響程度最深的包括傷亡者及其家屬，這類重大創傷與失落往往需要長時間復原與專業心理支持，呼籲親友給予理解、空間，並鼓勵當事人允許自己慢慢復原。

此外，現場目睹事件的民眾，事後可能反覆浮現驚恐記憶或情緒；反覆觀看新聞畫面，也可能產生類似目睹創傷的反應。部分民眾甚至可能因此觸發過去的創傷經驗，這些心理反應同樣值得被重視與照顧。

透過自我照顧，幫助穩定情緒

理事陳劭旻表示，若近期感到特別緊繃、容易受驚，可先透過簡單的自我照顧方式幫助穩定情緒，例如提醒自己「現在是安全的」、維持基本作息，並適度減少接觸刺激性新聞。多數人的狀況會隨時間逐漸緩解，但若症狀持續超過兩週，且已影響生活功能，建議尋求專業心理或醫療協助。

陳劭旻也提醒，衛福部已宣布，因此次事件受到心理衝擊的民眾，可申請三次心理諮商服務，鼓勵有需要者善加利用相關資源。

針對社會上對加害者背景的各種討論，蔡曉雯提醒，在資訊尚未完整前，不宜貿然診斷或過度歸因。她強調，每個人的生命與家庭背景都相當複雜，過度簡化或貼標籤，無助於理解事件，反而可能造成新的傷害。

蔡曉雯最後指出，這起令人傷痛的事件，也提醒社會檢視仍可補強的系統面向，包括心理健康一、二級預防政策的深化、社會安全網精神的落實，以及整體社會韌性的提升。她強調，儘管悲痛，但社會仍能在不安中學習安頓情緒、彼此關懷，這正是集體復原的重要力量。

（記者李政純圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀:

.越害怕越想看！揭秘恐怖片的成癮魅力與情緒療癒效果

·清醒但身體動不了，是被鬼壓床？ 醫用5個字解釋：「這些人」最易被壓