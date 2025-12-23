北捷事件引發關注 布袋警全面升級巡守維安

布袋分局加強轄內人潮聚集處所巡守維安，主動關懷民眾安全，防範突發事件發生。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

近日發生台北捷運無差別攻擊事件，引發社會各界對公共安全的高度關注，為防範類似突發事件發生，嘉義縣警察局布袋分局即刻啟動強化維安作為，全面提升轄區大眾運輸場站及人潮聚集處所的巡守能量，以實際行動守護民眾安全，安定社會人心。

布袋分局表示，已同步加強布袋公車轉運站、各主要公車站牌、布袋商港及布袋漁市場等轄內大眾運輸場站及民眾易聚集場所之巡邏與守望勤務，透過增加見警率、主動關懷民眾，強化即時應變能力，全面防範突發治安事件發生。

同時針對布袋鎮、義竹鄉轄內各國民中、小學上下學時段，持續派遣警力執行「護童勤務」，並同步強化校園周邊安全維護與交通秩序管理，加強可疑人事物的通報與查察，確保學童通行安全與校園周邊治安穩定。

布袋分局指出，警方將依據轄區治安狀況及人潮流動情形，彈性調整警力部署，確保校園安全及民眾日常生活環境無虞。警方也呼籲民眾，如發現任何可疑人、事、物，請立即撥打110報案專線，警方將即時派員前往處理。

布袋分局長林明韋也提醒，民眾平時應多留意周遭環境安全，避免前往過度擁擠或風險較高之場所，並多關心孩童的行蹤與心理狀況。同時呼籲社會大眾切勿模仿、轉傳或散播不實訊息、網路謠言及暴力言論，以免造成不必要的恐慌，甚至誤觸法網，期盼警民攜手，共同維護社會安全與良好秩序。