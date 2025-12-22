北捷事件後拉高警戒！陳其邁規劃兵推 強化維安迎接跨年人流高峰

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

台北捷運台北車站、中山商圈及誠品南西一帶日前發生隨機殺人事件，27歲張文投擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，造成4人死亡。隨著聖誕節與跨年活動將至，全台人潮密集、活動頻繁，民眾對外出安全的憂慮升高。對此，高雄市長陳其邁今（22）日表示，市府已提前啟動強化維安機制，全面因應年末人流高峰。

陳其邁表示，高雄市警察局將規劃兵棋推演及實兵演練，確保跨年晚會等大型群眾聚會，安全無虞。（圖／陳其邁臉書）

北捷隨機砍人案後，網路上出現疑似模仿犯的恐嚇訊息，有不明人士自稱與嫌犯同屬組織，並揚言對高雄車站發動攻擊，引發社會關注。為防範任何可能風險，高雄市政府日前已迅速在各捷運站點加派警力，全面強化年末大型活動與交通樞紐的安全維護，確保市民與旅客安全無虞。

廣告 廣告

另外，陳其邁今日也指出，23日將會由警察局主導進行各項兵棋推演，29日也會做實兵演練，務必確保在跨年期間，不管在大眾運輸以及大型群眾聚會，包括跨年或各式各樣的活動，安全無虞。

陳其邁補充，他也要求警方在年末必須提高維安強度，必須強力地掃蕩非法。若是涉及到維安，不管在社群媒體的恐嚇，或是所謂這種不當危及公共安全的行為，一定用優勢的警力全力排除。

更多FTNN新聞網報導

等紅燈遭張文砍死恐無理賠？蔣萬安：三方向處理、捐款全數照顧傷亡者

防跨年恐攻升級維安 蔣萬安拍板12/26高強度演練、研議細胞簡訊

北市隨機殺人案釀4死！兇嫌張文胞兄在高雄工作 陳其邁證實「與家人已5年沒聯絡」

