北捷事件後為台灣祈平安 林岱樺冬至參拜爭取初選出線

一年一度冬至到來，有意爭取民進黨高雄市長初選提名的立委林岱樺21日特別前往鳳山天公廟參拜，由於19日北捷發生駭人聽聞的隨機攻擊事件釀4死多傷，她向佛祖祈求台灣平安，並提出「婦女有依靠、青年有出路、老人會安心」等政見，希望高雄更進步。

林岱樺表示，北捷19日發生不幸事件，所以特別選在冬至這個吉祥之日到鳳山天公廟參拜，希望人心安定、台灣平安，她也特別向佛祖發願，要讓「婦女有依靠、青年有出路、老人會安心」。

被媒體問及她與初選對手許智傑分別於21日及27日都選在捷運鳳山西站旁空地舉辦大造勢活動，較勁意味濃厚，對此，林岱樺表示，她從政25年，踏遍高雄每個行政區，她很清楚每個行政區的狀況，所以前後在岡山、旗山、鳳山舉辦造勢活動。

林岱樺認為，與其說是大造勢活動，不如說是她對所有市民的承諾，她清楚掌握高雄市民的痛苦及問題，希望藉由大造勢活動，將更完整的產業、民生等政策向大家清楚說明，她會用政見來爭取認同，並用基層來取得勝選。

