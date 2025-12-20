北捷事件後社群現恐嚇貼文 全台陸海空場站加強戒備

鐵路警察多人成組，手持長槍，每個角落尋個仔細，第一事發現場，台北車站四處都有警力戒備。

行政院長卓榮泰表示，「全國各地包括鐵公路、捷運、航空站重要地點，目前維持高度戒備，絕不鬆懈，要徹夜查出這位張姓嫌犯犯罪動機，而且要清查有無相關聯。」

台北發生隨機攻擊傷人案件，全台進入戒備狀態，全國鐵公路車站、捷運站以及航空站全面提高見警率，除了安定民心，還要防範出現模仿效應。

社群網站出現po文，聲稱北捷事件張姓嫌犯是他的兄弟，並揚言未完成的任務將由他接手，甚至點名下一個地點就是高雄車站。該篇文章已經遭刪除。警方介入調查、追查PO文者身分並釐清動機。

此外，嫌犯在犯案過程，投擲的M18煙霧彈以及在住處查獲的彈藥製作材料來源，也是警方追查重點。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘指出，「要引起民眾恐慌，看到那麼多煙，是不是失火？人類一定會往上逃、往空曠地方逃，這時候就容易發生踐踏事件。」

陳國銘分析，嫌犯連續、有順序地投擲煙霧彈，無論是模仿電影情節或曾受過訓練，都已構成犯罪，屬於公共危險行為。目前M18煙霧彈可以在網站上均可購得，可持續發煙85秒至100秒，也有學者建議購買應該要實名制。

另外，嫌犯手持刀朝民眾走去，現場多數人一開始並沒提高警覺，直到揮刀才開始跑，學者提醒民眾要加強危機意識。

淡大國際事務暨戰略所副教授林穎佑說明，「『RHT』，RUN、HIDE、TELL這3個原則，你有發生狀況時，人家拿長槍出來，你不是拿手機去把它錄下來，重點你要先跑、保護自己RUN；HIDE，找到安全地方躲起來。」

確保自身安全後，趕快報警以降低傷害。而總統賴清德也PO文，呼籲民眾在車站及人潮密集處保持冷靜、配合疏散，發現可疑狀況立刻通報警方或站務人員，未經查證的訊息不要轉傳。

