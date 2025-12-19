北捷事件後網路貼文下一個高雄車站

北車事件後網路點名下一個高雄車站，高雄警加強聯巡中。（記者陸瓊娟翻攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

北捷事件發生後，一名署名‘’nvlw6wyef8rc‘’在社群Threads貼文表示他們是一個組織，下一個地點是“高雄車站”，鐵路警察局高雄分局表示，該則貼文案正由科偵人員與相關友軍共同偵查中，並由高雄市警察局保大霹靂小組、三民一分局及該分局加強聯巡。

一名署名‘’nvlw6wyef8rc‘’在北捷事件發生後在社群Threads貼文表示：北捷事件主角張文是他兄弟，他們是一個組織 今天他未完成的任務，他會繼續接下去，下一個地點高雄車站，敬請期待，社會病態交給我們來重整。