北捷事件後首發聲 小英：謝謝你沒放棄善意

▲在北捷事件過後，蔡英文特別發文向民眾表示「謝謝你沒有放棄善意與信任」。（圖／翻攝自蔡英文官方LINE）

[NOWnews今日新聞] 北捷、中山商圈發生無差別殺人事件釀嚴重死傷，引發社會恐慌，對此前總統蔡英文今（24）日在聖誕夜特別發文表示，近來的台灣，發生了一些讓人不安、也令人心痛的事件，向民眾表示「謝謝你沒有放棄善意，沒有放棄信任」，在這樣的時刻祝福民眾平安安好， 「也祝福心愛的台灣，能在風雨中站穩腳步，慢慢走回平靜」。

北捷、中山商圈發生無差別殺人事件釀嚴重死傷，對此蔡英文今日特別於平安夜發文，表示近來的台灣發生了一些讓人不安、也令人心痛的事件，「謝謝你沒有放棄善意，沒有放棄信任」。

蔡英文說，在這樣的時刻，祝福民眾平安，祝福所愛的人安好，也祝福心愛的台灣，能在風雨中站穩腳步，慢慢走回平靜。

