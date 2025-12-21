北捷事件心理關懷公私協力 安心支持服務全面即刻啟動
【NOW健康 編輯部／整理報導】臺北市政府衛生局針對19日北捷隨機襲擊事件，已於事發當晚立即啟動心理支持機制，整合24小時安心專線、醫療院所社工、跨縣市心理專業團體及跨局處公私協力資源，為受影響民眾及家屬提供心理關懷服務。市府透過多元管道，從即時支持、醫院關懷到企業協助，確保市民在事件後關鍵期間獲得連續性心理照護，協助穩定情緒、安心復原。
公私協力 設置安心關懷小站
衛生局第一時間啟動心理支持應變機制，整合跨局處、公私部門與心理專業團體力量。考量部分民眾可能出現恐懼、驚嚇、失眠等心理衝擊，已規劃於12月22日至115年1月1日於中山捷運站R7出口設置「安心關懷小站」，由專業心理師駐點提供心理關懷、支持與諮詢，並建置網路預約服務，讓市民彈性選擇諮詢時段。
醫院社工關懷 出院銜接服務
針對傷者住院期間需求，衛生局已協調醫療院所，由院內社工提供必要協助，包括說明治療計畫、協助處理經濟與社會壓力、提供心理情緒支持。傷者出院後，如有後續關懷需求，可聯繫社區心理衛生中心持續提供服務。
結合企業資源 啟動員工協助方案
針對受影響之事業單位，衛生局已掌握企業端員工支持措施啟動情形，包含員工協助方案（Employee Assistance Program，簡稱EAP）及線上心理支持講座，提升員工參與心理支持資源的可近性，協助員工穩定情緒。
陪伴哀傷家屬 走過復原歷程
針對亡者家屬關懷，衛生局以陪伴與支持為核心，協助家屬安放情緒、理解哀傷反應，並連結心理支持資源，陪伴大家走過哀傷、走向復原。
衛生局提醒，事件後出現焦慮、驚嚇、反覆回想、失眠等反應，皆屬常見心理壓力反應。若情緒持續影響生活，請及早使用安心專線（02-33937885）、安心關懷小站或相關心理支持服務。市府將持續透過跨局處合作與公私協力，守護市民身心健康。
# 首圖來源／Freepik
