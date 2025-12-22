北捷事件憂「模仿效應」 劉世芳：農曆年前提高見警率

政治中心／綜合報導

上週五北捷發生隨機襲擊憾事，內政部長劉世芳今天到立院備詢，提到耶誕、跨年到農曆年約有137場大型活動，將提高見警率遏阻模仿犯，至於台北市長蔣萬安稱跨年晚會若出狀況，不排除發送細胞簡訊，劉世芳認為發送不是問題，但要有科學性證據，細節還得討論。

北捷隨機襲擊事件後第一個上班日，立院內政委員會變更議程安排專案報告，除了檢討精進，尤其距離跨年只剩不到10天，外界關注大型活動如何進行？

內政部長劉世芳：「從耶誕元旦甚至到農曆年前，所有大型活動預計有137場左右，目前我們動員警力高達17000多，加上民力11000多，提高見警率希望能夠遏阻模仿犯。」

內政部長劉世芳強調，大型活動見警率會提高，至於台北市長蔣萬安提及，跨年晚會若有狀況不排除發送"細胞簡訊"，劉世芳這樣說。









內政部長劉世芳：「這裡面的定義要非常清楚，譬如說如果有地震或者有颱風，或是有下雨的時候，會有相關的科學性證據，發送細胞簡訊，那細胞簡訊所涵蓋的範圍，在哪裡要非常清楚，所以台北市政府有這樣研議的話，我想我們會跟行政院還有相關機構，來一起研議按照這樣的方式來申請。」

朝野立委關注後續作為，但國民黨立委張智倫質詢到一半，畫風突變。





內政部長劉世芳vs.立委（國）張智倫：「（三讀通過）幫警察跟消防員的，所得替代率上升到80%，重點就是要保障，高風險的警消人員福利，那行政院現在沒有編列預算，本席還是要呼籲行政院要依法行政，類似恐怖攻擊事件，其實這本書（小橘書）裡面，是沒有太強調裡面的內容，所以本席還是要拜託部長要加強內容，尤其是現職的警消人員，希望委員能夠多多支持，你剛剛講的是退休警員，委員如果支持小橘書，我們明年會再出新版。」

內政部長劉世芳vs.立委（民）蘇巧慧：「行政院國土安全辦公室其實有出一份，民眾自我防護常識篇的，反暴力重大人為維安事件或恐怖攻擊，跑躲還有說這三大策略啊，因為就像部長剛剛您說的，自救和救人是同樣重要，我們下一次（小橘書）在更新版的時候，（相關指引）會放到裡面去。」





從預防模仿效應到如何疏散，中央與地方政府持續加強補破網，只盼憾事別再發生。

