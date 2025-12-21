北捷事件揭社安網監測極限 衛福部：嫌犯無高風險背景將全面檢討

衛福部長石崇良。（圖／周志龍攝）

北捷驚傳隨機砍人案，造成多名民眾受傷，引發社會高度關注。外界質疑現行社會安全網是否未能及早預警與介入。對此，衛福部長石崇良回應指出，涉案者過去並無藥癮或弱勢家庭背景等高風險特徵，顯示事件背後成因尚待釐清，呼籲社會勿倉促下定論，強調現行制度已盡力運作，未來將據調查結果檢討與調整相關政策。

石崇良表示，針對這起不幸事件，整體社會氣氛籠罩在哀傷與震驚之中。自2018年起推動的社會安全網，已有系統性強化專業人力，各地心理衛生中心也陸續建置完成，對穩定社會與促進心理健康發揮重要作用。他強調，不能僅憑單一事件即判定社安網失效，應理性分析個案背後的潛在風險因素，避免因短期輿論壓力誤判政策方向。

石崇良指出，此案嫌犯並無藥癮、精神病史或高風險家庭背景，亦無明顯預警行為，未符合社安網目前設計用以提前發現與介入的標準，顯示制度仍有精進空間。他表示，衛福部將配合後續調查深入分析成因，進一步檢視社安網是否有可補強之處。

至於傷者目前狀況，根據衛福部統計，截至今日下午3點20分，仍有5人住院治療，包括1人於加護病房、4人於一般病房，其中一名病患已由加護病房轉至普通病房。石崇良說，重症患者情況明顯好轉，整體恢復進度良好。住院傷者多為刀傷造成的撕裂傷，已逐步穩定，後續也有社工與心理衛生人員介入支持，協助降低受創民眾可能的心理創傷與後遺症。

為回應社會對心理支持的需求，衛福部昨宣布擴大「心理健康支持方案」，不分年齡，凡受此事件影響之民眾皆可享每人三次免費心理諮詢服務。石崇良進一步說明，目前亦實施針對15至45歲族群的「青壯世代心理健康支持方案」，提供年度三次免費心理諮詢，民眾可至配合之醫療機構預約。

針對媒體與公眾對事件的關注，石崇良呼籲，報導方式應保持正向與理性，避免造成次級心理傷害。他指出，對於心理韌性較弱的族群來說，過度渲染負面資訊可能演變為第二波社會危機，建議透過「安靜能繫望」五字訣穩定情緒，並仰賴社會與家庭力量協助個人度過危機。

另外，疾管署證實，此案其中一名傷者為愛滋感染者，已針對其他受害者進行是否需預防性投藥的風險評估。石崇良表示，目前尚無需進行投藥的個案，接獲的詢問多為釐清是否有感染風險。他提醒，當日若曾在誠品南西店遭到血液噴濺至開放性傷口或黏膜者，可撥打1922專線，由專人協助評估。

