北捷事件有感而發！ 公車司機廣播 國台語暖心提醒

北捷19日發生隨機攻擊致死案件後人心惶惶，很多人搭乘大眾運輸也會特別警戒。就有民眾搭公車拍下駕駛使用國語跟台語，暖心勸導車上乘客，遇到危險要確保自身安全，一個人只有一條命，以自身安全為首要，不只原PO大讚溫暖，網友也留言，社會就是需要這樣的人，三重客運則表示會頒發獎勵金表揚該名駕駛。

637公車司機說：「覺得發生不對了或是覺得怪怪的，你第一件事情就是趕快跑，第二件事情趕快閃，第三件事情就打電話報警。」 耳提面命叮嚀再叮嚀，北捷和中山商圈發生無差別攻擊事件後，公車駕駛有感而發，廣播宣導乘客注意安全，而且講到激動處還轉換台語頻道。

637公車司機說：「以個人的自身安全，你不要去跟他纏鬥幹嘛的，自己一人，就一條命而已，該閃就要閃。」車上乘客將畫面PO上社群，引起迴響網友下方留言，聽得好想哭好溫暖，台灣的社會裡還是有一些真情流露的人，也有人大喊謝謝司機，社會就是需要這樣的人，發出影片的原PO也還原當時情形。

當事人原PO說：「7點半的時候，那時候其實我也是戴著耳機，，邊滑手機，然後就是聽到司機他這樣講的時候，就非常有感觸，然後就趕快把耳機，把它拆下來，然後就錄下了這段影片，大家都很專注地在聽司機講話，然後前面的阿姨有馬上回復說謝謝司機。」

當事人原PO說：「對該名駕駛長行為給予肯定，後續會頒發獎勵金，也會於每月駕駛長的行安講習時宣導，行車時可以給予車內乘客安全提醒。」重大社會案件發生，看了讓人心驚驚，但台灣人展現善良團結的一面，駕駛的溫馨叮嚀，讓乘客真的揪感心。

