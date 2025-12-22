北捷事件波及他們參演的《角頭》和《與惡》！謝瓊煖、黃尚禾發聲

謝瓊煖曾在《與惡》飾演隨機殺人犯的媽媽，22日出席新戲首映，被問及北捷、中山商圈無差別攻擊事件。（民視提供）

北捷、中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷，不少網友聯想到同樣有隨機殺人劇情的台劇《我們與惡的距離》，謝瓊煖曾在該劇飾演隨機殺人犯的媽媽，她22日與洪都拉斯、藍葦華、黃尚禾等演員出席民視8點檔《豆腐媽媽》首映會，被問及社會上出現不少檢討張嫌原生家庭責任的聲音，她低調表示，每件事都是獨立的，「雖然好像類似，但對我來說，不會把演過角色代入現實生活中」。

謝瓊煖認為，我們應該不過度去擴大這事件，去了解這事件可以，但不需要去過度分享、或在社群媒體上過度表達自己意見，因為我們都不是當事人，還是要先把自己生活過好，日常生活中可以學習怎麼保護自己，例如去上急救課，還有要提醒自己在公共場合不要看手機。

謝瓊煖22日出席新戲《豆腐媽媽》首映，被問及北捷、中山商圈無差別攻擊事件。（民視提供）

《豆腐媽媽》中的「萬家豆腐坊」的謝瓊煖（左起）、洪都拉斯、藍葦華、陳仙梅，22日一起出席新戲首映會。（民視提供）

吳政澔（左起）、黃尚禾、陳志強、于浩威等演員22日出席民視8點檔《豆腐媽媽》首映會。（民視提供）

也有部分網友無限上綱，把矛頭指向《角頭》系列這類電影，認為敗壞社會風氣、不應該再拍攝這種黑幫電影，身為《角頭》班底的黃尚禾認為，「這應該分開來看，說成是電影影響人多少或因為影響人而不應該拍什麼類型的電影，這有點不公平，我不拍別人也會拍，現在的網路平台這麼多，創作與影視作品傳達的訊息都是創作人想表達的。大家應該把焦點放在為什麼會發生這樣的事，以及萬一碰到了應該怎麼應變」。

民視8點檔《豆腐媽媽》22日舉辦首映會，眾演員齊聚。（民視提供）

宮美樂、洪都拉斯、謝瓊煖劇中是一家人。（民視提供）

他說自己很欣慰看到很多人分享碰到這樣的事該如何應對，「第一時間一定要跑、不要逞英雄，安全真的超級重要，你當下可能會傻住、呆住，但可以的話先跑，如果手上有東西拿出來先擋，不得不需要攻擊時，不要想打這個人，是要想辦法打他的手、讓他變成跟你一樣沒攻擊能力的人，你會安全，這是我看到很重要的訊息」。

