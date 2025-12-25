北捷事件警被噴「作秀」！值勤竟收到高中生1驚喜 警喊：那就把秀做大

實習記者藍子瑄／綜合報導

北捷、中山站事件，讓社會瀰漫不安氛圍。為防堵模仿效應，各地警方近期加強在人潮聚集場所駐守勤務。（圖／資料庫）

日前捷運台北車站、中山站發生隨機砍人事件，讓社會瀰漫不安氛圍。為防堵模仿效應、提升民眾安全感，各地警方近期加強在人潮聚集場所的駐守勤務，而第一線員警的付出，也在平安夜收到溫柔回應，臺南市政府警察局永康分局就分享，近日執勤時所收穫的暖心故事。

北捷、中山站發生隨機殺人事件後，網路上出現不少陰謀論，也引發外界擔憂，是否出現「模仿效應」，讓不少民眾感到焦慮，甚至對搭乘大眾運輸工具心生畏懼。為防止類似事件再度發生，警方近期全面加強戒備，各大車站與捷運站，皆可見警方身影。

然而，在社會瀰漫不安情緒之際，也有來自民間的溫暖聲音，替站在第一線的警察打氣。臺南市政府警察局永康分局昨（24日）在臉書粉專發文指出，平安夜當天，員警駐守在車站前執勤時，收到一名高中生親手寫下的卡片，讓在場員警直呼：「這絕對是今年聖誕夜收到最溫暖、最有感的禮物。」

員警駐守在車站執勤時，收到一名高中生的卡片，讓在場員警直呼：「這是最溫暖的禮物。」（圖／翻攝自「永康分局」臉書）

警方表示，近期出現的隨機攻擊事件，讓警方選擇站在人群之中加強警戒。雖然多數民眾對警方的付出給予肯定，但仍有部分聲音質疑警方是在「作秀」。對此，永康分局直言：「對！作秀怎麼了？」只要出發點是保護市民安全，就希望把這場「秀」做大，藉此擴大威嚇效果，降低隨機攻擊的模仿風險。

警方也坦言，執勤的每一刻都無法預測下一秒會發生什麼狀況，但每當意外發生，警察總是逆著人群方向往內衝，站在最前線承擔風險。貼文最後也感性寫下：「不是殉職才值得被尊重。」一席話引發不少網友共鳴。

該篇貼文曝光後，不少民眾留言替警察加油打氣，認為在社會氛圍不安的時刻，警方的存在本身，就是給市民最直接、也最實在的安全感。

