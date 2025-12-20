北捷事件驚魂 日記者：台不危險但「警覺性不夠」

不認為台灣變危險，日記者示警：安全感過強反而是危機。（圖／TVBS）

日本記者木下黃太表示，過去曾在日本電視台擔任社會部記者、編輯與節目製作人，但這是第一次親身參與救援活動。回顧事發當下，他感嘆：「覺得如果我有更多能力就好了。」希望能挽回遭嫌犯張文攻擊的民眾性命。

木下黃太也分享過去在新聞台工作的驚險經歷，曾遇過男子持刀闖入。木下黃太說：「當時我..我記得我當時，用電話或什麼東西打掉了他的刀，我記憶是這樣，這是幾十年前的事情，應該是90年代的事情。因為有過這樣的經驗，所以不是覺得害不害怕，而是想著如何應對。」

指出消防雖快但急救太慢，木下黃太認應變機制可更完善。（圖／TVBS）

不過，回顧19日發生的北捷攻擊事件，木下黃太指出救援速度似乎有待加強。木下黃太說：「當時因為說有煙霧，所以消防車很快就到了，但他們沒有第一時間幫忙傷者，警察進去制服犯人，但急救人員來得很晚。從我過去經歷過的，日本地鐵沙林毒氣事件來看，這方面的應變應該可以更完善。」

儘管來台旅遊碰上隨機殺人案，但木下黃太對台灣的看法並未因此轉向負面，反倒提醒台灣民眾應提高警覺。

木下黃太說：「我並不會覺得台灣變得更危險了，我不會這樣想。但是台灣人普遍認為台灣很安全，但這種安全感過強反而可能導致問題，其他的國家的話會更緊張，不如說這是世界的常識，所以不僅要防止這樣的事件發生，每個人也應該保持一點警覺，不用一直警覺，就一些警覺就好，這點是很重要的。」

