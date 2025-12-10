北捷亞東醫院站爆意外！婦人手扶梯未站穩重摔 長輩「跌成一團」畫面曝

記者李育道／台北報導

北捷亞東醫院站手扶梯出意外，有疑似目擊者稱婦人穿著洞洞鞋捲入手扶梯造成此事故。（圖／Threads @dailyhsing授權提供）

台北捷運亞東醫院站今日上午爆出意外！一名女性遊客疑似未踩穩踏階，以致重心不穩跌倒，導致後方7名旅客撞成一團，好在現場熱心旅客立即按壓緊急停機按鈕，站長亦立刻到現場處理，北捷表示，經初步檢視其中一名旅客腿部受傷，站長立即請行控呼叫救護車，將旅客送往亞東醫院，後續電扶梯經檢視設備正常後，恢復運轉。

北捷亞東醫院站手扶梯出意外。（圖／Threads @dailyhsing授權提供）

現場目擊者表示，該名女姓婦人疑似穿著洞洞鞋，在搭乘手扶梯時，鞋子不慎捲入導致重心不穩跌倒，導致後方旅客也跟著往後倒，撞成一團「在亞東醫院站有幾位長者在手扶梯上不明原因紛紛跌倒。站務人員馬上協助支援。希望長者們沒什麼大礙。」、「是因為有人的洞洞鞋捲進去」

站長立刻到現場處理，北捷表示，經初步檢視其中一名旅客腿部受傷，站長立即請行控呼叫救護車。（圖／Threads @dailyhsing授權提供）

對此，北捷表示10日上午10時許，亞東醫院站一名女性旅客，於月台往大廳方向電扶梯，疑似未踩穩踏階，以致重心不穩跌倒，影響後方7名旅客亦跟著重心不穩傾倒。好在現場熱心旅客立即按壓緊急停機按鈕，站長亦立刻到現場處理，經初步檢視其中一名旅客腿部受傷，站長立即請行控呼叫救護車，將旅客送往亞東醫院。

北捷表示後續電扶梯經檢視設備正常後，恢復運轉。同時也呼籲旅客搭乘電扶梯時，請務必緊握扶手、站穩踏階，留意自身安全；如發現電扶梯其他旅客跌倒或受傷等緊急狀況時，可先按壓緊急停機鈕，北捷將立即派員前往處理。

