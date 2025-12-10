北捷亞東醫院站電扶梯意外乘客撞一團 1婦人受傷

（中央社記者陳昱婷、黃旭昇台北報導）新北市政府消防局今天表示，上午10時9分據報，板橋區台北捷運板南線亞東醫院站3號出口，1名約80多歲的婦人跌倒受傷，意識清楚，已救護送醫。

台北捷運公司發布新聞資料表示，今天上午10時許，亞東醫院站一名女性旅客在月台往大廳的電扶梯上，疑似因未踩穩踏階、重心不穩而跌倒，導致後方7名旅客也跟著跌倒，其中1人腿部受傷。

消防局表示，獲報後立即出動人車前往救護，受傷婦人僅外觀肢體擦傷，意識清楚，已經送板橋亞東醫院治療，詳細狀況將由北捷公司調查。

廣告 廣告

網路社群貼出意外狀況照片與貼文表示，有1名女性乘客疑似未踩穩踏階，以致重心不穩跌倒，導致後方7名旅客撞成一團。現場乘客立即按壓緊急停機按鈕，站長也立刻到現場處理。貼文稱，現場目擊者表示，婦人疑似穿的鞋子不慎捲入手扶梯，導致重心不穩跌倒。

北捷表示，經現場熱心旅客按壓緊急停機按鈕，站長立即趕到現場處理、協助傷者就醫，並檢視電扶梯設備正常後恢復運轉。

北捷呼籲，搭乘電扶梯時務必緊握扶手、站穩踏階，行動不便者請改搭電梯，如發現有旅客跌倒或受傷等緊急狀況時，可先按壓緊急停機鈕，站務人員將立即前往處理。（編輯：李錫璋）1141210