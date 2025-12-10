北捷亞東醫院站電扶梯摔倒意外！8人骨牌式堆疊「摔成一團」

北捷亞東醫院站今（10）日上午發生意外，一名女遊客未踩穩電扶梯踏板跌倒，造成後方7名旅客撞成一團，其中1位民眾受傷送醫。

據了解，當時一名女子疑似未踩穩踏階，重心不穩跌倒，結果導致後方7人撞成一團，好在有熱心民眾立即按下緊急停機按鈕，站長獲報後也盡速到場處理。

北捷初步說明，其中一名旅客腿部受傷，已請行控呼叫救護車協助送往亞東醫院，後續電扶梯經檢視設備正常後恢復運轉。

一名女子搭手扶梯跌倒，7人被波及撞成一團。圖／dailyhsing提供

廣告 廣告

新北／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

疑被男子踩到腳爆口角！白髮婦捷運亮水果刀恐嚇遭上銬帶回

北捷空間優化列車 「移除中央立柱」挨轟不友善

Super Junior嗨唱大巨蛋第3日 北捷：視人潮加發列車