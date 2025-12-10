北捷亞東醫院站 多名長者搭手扶梯摔成一團 驚險畫面曝

台北捷運亞東醫院站今天上午發生意外，一名女乘客搭乘手扶梯出站時，疑似未踏穩而往後跌倒，導致後方7位民眾撞成一團。北捷表示，事發當時有旅客緊急按下停機按鈕，站長也立刻到場處理，其中一名旅客腿部受傷送醫；北捷呼籲旅客搭乘電扶梯時，務必緊握扶手、站穩踏階，留意自身安全。

一名網友今天在Threads發文表示，今上午10點在亞東醫院站，有幾位長者在手扶梯上紛紛跌倒，他說站務人員馬上協助支援，「希望長者們沒什麼大礙」。原PO也貼出現場照片，只見手扶梯上一名身穿黃衣服的婦人往後跌倒，後方旅客也摔成一團。

對此，北捷說明，今天上午10點多，亞東醫院站一名女性旅客於月台往大廳方向電扶梯，疑似未踩穩踏階，以致重心不穩跌倒，影響後方7名旅客也跟著重心不穩傾倒。

北捷表示，現場熱心旅客立即按壓緊急停機按鈕，站長也立刻到現場處理，經初步檢視其中一名旅客腿部受傷，站長立即請行控呼叫救護車，將旅客送往亞東醫院。

北捷指出，後續電扶梯經檢視設備正常後，恢復運轉，並呼籲旅客搭乘電扶梯時，務必緊握扶手、站穩踏階，留意自身安全；如果發現電扶梯有其他旅客跌倒或受傷等緊急狀況時，可以先按壓緊急停機鈕，北捷將立即派員前往處理。

