北捷今起開放QR乘車碼進站 籲旅客先調亮手機螢幕

手機就是車票，現在搭乘台北捷運又多了支付方式，打開「QR乘車碼」就能刷卡進站。不過，上路第一天仍有不少乘車旅客還不知道該怎麼使用，也有民眾表示，QR乘車碼掃描不太靈敏，需要習慣一下。

北捷乘車旅客說：「我不知道，也有可能是那個螢幕的亮度，我猜，但比較希望LINE Pay可以用。」

外國旅客則表示，「看QR Code怎麼用，還不完全、我完全不懂怎麼用，悠遊卡也很方便啊。」

台北捷運公司宣布從3日起，全閘門開放17家業者QR乘車碼乘車，包括TWQR平台的9家金融機構，以及街口支付、全支付、玉山Wallet、台新Pay等8家電子支付業者，且與使用悠遊卡、一卡通等儲值卡相同，均可以享有北捷常客優惠。

廣告 廣告

北捷站務處副處長黃皇憲指出，「到今天上午9點半為止，整個捷運系統的運量大約是14.5萬人次，其中QR乘車碼大概是547人次，大概佔0.4%；那信用卡則是94人次，大概佔0.1%。」

至於大家熟悉的LINE Pay Money，因為系統開發、測試尚未完成，現階段還無法使用，暫定今（2026）年3月開放捷運及公車使用，正式開放日期將另行公告。

黃皇憲說明，「先下載你想要使用的電子支付的App，並且更新至最新的版本，再來是記得要儲值，因為他跟儲值卡一樣，如果是負值的話是沒辦法進站。要特別注意的地方，付款碼不等於乘車碼。」

北捷也提醒，為加快通行速度，旅客抵達閘門前先打開App選擇「QR乘車碼」，適度調高手機螢幕亮度，也要注意手機感應角度、對準感應鏡頭，並與鏡頭保持適當距離。