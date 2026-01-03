北捷今起開放QR乘車碼 金融業者祭優惠一次看懂

（中央社記者呂晏慈台北3日電）台北捷運公司宣布自今天起，全閘門開放17家業者QR乘車碼乘車，包括綁定8家公股銀行或郵局的TWQR平台，以及街口支付、全支付、玉山Wallet、台新Pay等8家電子支付業者，且與使用悠遊卡、一卡通等儲值卡相同，均可以享有北捷常客優惠。相關金融業者紛紛祭出優惠活動，期望讓客戶享受便利乘車支付體驗。

1. 可以使用哪17家業者的QR乘車碼？

根據北捷公司公告，1月3日起開放的17家業者QR乘車碼，包括TWQR平台的9家金融機構（台銀、土銀、合庫銀、第一銀、華南銀、彰銀、兆豐銀、台企銀、中華郵政公司），以及悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay等8家電子支付業者。

北捷公司說明，民眾可透過在閘門掃描手機「QR乘車碼」通過閘門，車資將從電子支付帳戶扣款，若出站前帳戶餘額不足支付當趟車資時，將由支付業者代墊1次。

2. 可以使用信用卡感應乘車嗎？

據規劃，1月3日起將是為期6個月的信用卡感應乘車上限使用測試期，民眾可使用得標廠商台新銀行所發行的信用卡，或以Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay行動支付綁定台新卡，直接在閘門「信用卡」區感應通行；預計7月擴大開放所有國、內外信用卡及Apple Pay ECP（免解鎖、快速感應過閘）功能。

台新銀資深副總經理黃天麟表示，除了增加支付方式，也盼實踐智慧城市願景，從「收」到「付」的全面整合，為城市建構更具彈性、更易取得的低碳出行選擇。

3. 可以持QR乘車碼或信用卡搭乘公車嗎？

根據北捷公司公告，悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付5家業者，支援QR乘車碼搭乘雙北市聯營公車，其中悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay可享公車與捷運轉乘優惠。

至於信用卡及Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等，台北市交通局公共運輸處綜合規劃科長劉國著說，公車無法使用。

4. 1月3日起各金融業者有哪些優惠活動？

為鼓勵民眾多加使用乘車碼搭乘大眾運輸工具，北捷公司與17家支付業者合作，於1月3日至6月30日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」行銷活動，只要綁定乘車碼並使用乘車碼搭乘捷運即可參加抽獎，每月將抽出10名贈送999點捷運點數、300名99點捷運點數。

同時，民眾使用乘車碼搭乘北捷，當月有搭乘紀錄者，還可以獲得1次抽獎機會，預計活動期間內每月抽出10個捷運1日票中獎名額。目前8家公股銀行及郵局陸續公告相關加碼活動資訊，盼讓客戶感受行動支付搭乘大眾交通運輸工具的便利性。

除此之外，台新銀推出「新戶綁定國際Pay感應乘車享最高10次免費」活動，在1月3日至6月30日間，信用卡新戶可透過綁定3大國際Pay於北捷感應乘車，每次回饋最高新台幣30元、每人最高300元，最高可享10次免費；信用卡舊戶也可在Richart Life APP領券，每次回饋最高20元、每人最高100元，最高可享5次免費。

玉山銀表示，1月3日起可在玉山Wallet綁定玉山信用卡、玉山簽帳金融卡或玉山帳戶，出示QR Code搭乘北捷。為鼓勵更多顧客體驗手機掃碼搭北捷，1月3日至12月31日，開啟玉山Wallet北捷乘車碼綁定玉山信用卡搭乘，玉山e point最高折抵100%車資；以及1月3日起北捷常客優惠最高15%現金回饋，每月自動入帳玉山Wallet電子支付帳戶等。（編輯：翟思嘉）1150103