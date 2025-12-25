北捷余家昶悼念牆千人留言 祝「余大哥天堂第一個耶誕節快樂」

捷運台北車站B1層通往M7出口通道，設置暫時性的悼念牆。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕捷運台北車站B1層通往M7出口通道，設置暫時性的悼念牆，提供便利貼與原子筆，可以留言緬懷「一二一九台北捷運連續攻擊事件」中，英勇犧牲的余家昶，近千張小紙條密密麻麻地貼在牆上，「祝余大哥在天堂的第一個耶誕節快樂」。

現場也有民眾疑惑，為何不見那封署名「張嫌兄長」的信件，台北捷運公司回應，由於空間有限，每日收班後，會將花束外的紙卡、飾物及飲料零食等物品，另外妥善保存，處理上一視同仁，強調無針對性。

廣告 廣告

實地走訪悼念牆，一端寫著「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼。這座城市，會永遠記得您英勇無畏的身影」，另一頭寫道「在一片煙霧中，是余先生站了出來，為我們擋下了傷害。我們將他的守護，在車站的轉角化成純白；在熙來攘往的通道，留下一處安靜的角落，讓所有想對余先生說的話，都被聽見」。

北捷表示，設計上以靜謐莊重為主調，採用柔和色調與簡約線條，牆中央提供民眾留言寄語，在尊重中沉澱思緒，感受余先生留下的影響與啟示。此外，也可掃描QR Code，線上表達心中的緬懷和感謝，每則留言僅限100字。

近千張留言紙條，來自各年齡層，有的稱呼「余大哥」、有的則喊「余叔叔」或「余伯伯」，還可見中文、英文與韓文等不同語言書寫，但是心意相同，都是在感念余家昶的付出，「你真的很勇敢，真的、真的很謝謝」、「願您安息」、「給城市超人：你保護了大家，要在天堂好好的」、「希望你的遺族能夠走出傷痛」、「期盼世界和平，所有人都能平平安安」，另向辛苦執勤的站務人員與員警致謝。

據觀察，部分民眾在連通道徘徊，似是在找尋署名「張嫌兄長」的信件，但卻看不到，疑惑怎麼不見了、是不是被移走，為何靠牆花束較早放置，卡片卻還留著？

北捷說明，處理原則一視同仁，非因敏感與否而移置該封信件。由於悼念者眾多，囿於現場悼念牆通道空間有限，獻花區所放置花束，每日收班後，會將飲料、食品、紙卡、飾物等花束外的物品，妥善整理或收存，維持現場整潔，也會依照家屬的心願，協助將放在獻花區的留言便條或紙卡，從牆上收取下來掃描留存，讓家屬珍藏大家的思念與祝福。

北捷提到，今天是悼念牆設置首日，湧入許多民眾留言，之後會逐步分區替換，掃描存檔後連同實物本身一併交給余家，同時也能騰出空間讓後續悼念者張貼。另補充，因為每天都會整理，靠牆花束不代表最先放，留在花束上的卡片，多是釘或黏住，不可能硬拔，雖然也曾考慮如何處理這封「張嫌兄長」的信件，最後還是決定一切順其自然，原則上一視同仁，無需特別待遇。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷明設置余家昶悼念牆規劃留言板 籲民眾勿擺放食物

向余媽媽致意稱余家昶是英雄 張文兄長悼念信曝光

余家昶捨命阻張文 余家人暖心回捐200萬元善款

男稱「張文是我哥」網路發文揚言殺逾千人 法官3理由裁定羈押

