北捷余家昶有多英勇？ 專家揭具3條件擁「英雄大腦」的人僅一成

余家昶英勇阻擋張文不幸身亡，專家分析重大意外時促成英勇行徑的背後原因。（示意圖，鏡報杭大鵬攝）

CNN報導指出，在混亂的暴力突發時刻，多數人會本能地拔腿就跑，但總有少數熱血英雄選擇逆向衝往危險現場。心理學家分析這類「英雄心理」，其實是大腦在瞬間達成3項共識：強烈感受到被害者的痛苦、直覺自己幫得上忙，以及行動力瞬間壓過恐懼感。研究發現，天生具備這種超強同理心的人大約僅占10%，他們在極端情境下更容易被觸發救人本能。

為何人們遇危險情境鮮少主動挺身而出？

這份報導背景源於澳洲邦代海灘的大規模慘劇，當時有民眾為了制服歹徒而不幸犧牲，讓人聯想到台北捷運隨機攻擊事件中，那名挺身而出卻受害的57歲余家昶。這些平民並非執法人員，卻在生死關頭選擇出手，反映出英雄行為的罕見與珍貴。內布拉斯加大學林肯分校政治學者科恩（Ari Kohen）提醒，別被網路上的熱血畫面誤導，以為英勇是隨處可見的標準反應。事實上，面對恐怖威脅時，人類更常陷入「旁觀者效應」，因為大腦的第一優先是啟動自保程序，導致多數人會因驚嚇過度而僵住

哪三大條件造就英雄大腦？

加州理工學院哲學教授夸茲（Steven Quartz）進一步解釋，大腦要啟動救援開關，必須同時亮起3盞綠燈，察覺他人遇到危急狀況並認同被害人，深信介入「並非徒勞」且「行動先於恐懼」，大腦才會從自保模式切換到救人模式。雖然約有10%的人天生正義感爆棚，但英雄特質也能透過後天養成。例如美國社運組織「英雄想像力計畫」（Heroic Imagination Project）就提倡透過榜樣的力量，引導大眾思考：若是我身在現場，該如何反應？

英雄行為可以訓練嗎？

勇氣需要專業支撐，透過掌握CPR、止血法和AED使用等實用技能，能大大增加普通人在危急時刻出手的可能性。這些訓練不只能充實急救知識，更能透過心理建設，讓人們在生死一瞬間有足夠的自信去協助他人，成為名副其實的關鍵路人。

遇危險狀況如何自保？專家給建議

最後專家也強調，理解英雄心理絕非鼓勵大家盲目冒險，未經訓練者千萬別逞英雄。遇到暴力意外事件，路人最忌諱近距離錄影、情緒化尖叫或試圖逮捕犯人。心理學家強調，最安全的行動是先確保自身無虞再迅速求援，並引導大家撤離，在能自保的情況下適度幫忙，避免讓自己成為下一個受害者，才是最成熟且負責的表現。

