北捷余家昶肉身阻擋張文喪命！翻轉大師「設計文字」致敬

桃園一名27歲男子張文，19日下午前往北捷北車站M7、M8出口外，以及中山站週邊商圈，不僅施放煙霧彈更隨機砍人，造成4死11傷的慘劇；值得注意的是，57歲余家昶試圖阻止張文慘遭砍傷送醫不治，成為本次事故的首位罹難者，但也破壞張文點汽油彈的計畫，讓外界高度關注。對此，翻轉文字大師林國慶今（22）日設計出「余家昶」的10字組合文字，相關內容也曝光了！

57歲余家昶從事金融業相關工作，原先19日下班搭捷運回家，途經北捷台北捷運站時，見到張文要點燃點汽油彈時，試圖以肉身抵擋慘遭砍傷，送醫後仍宣告搶救不治，成為北市隨機砍人案第一位罹難者。

面對余家昶英勇犧牲的作為，台北市長蔣萬安昨（21）日宣布將給予其家屬600萬撫恤金外，也會頒予褒揚狀、另外協助中央申請褒揚令，也希望對方能入忠烈祠，以及北捷也會選擇在捷運站適合地點設計紀念牌。

對此，林國慶今日在臉書設計出「余家昶」的10字組合文字，也就是「永恆如日守護家人莊稼」，他強調台北捷運隨機殺人事件，「感謝您勇敢挺身而出，阻擋整箱汽油彈的引爆！我們永遠記得你的英雄事跡！」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

