北捷信義線東延段通車進度再推進！2 月 7 日啟動系統穩定性測試

台北市政府捷運工程局表示，信義線東延段將自 2 月 7 日起啟動連續 7 天的系統穩定性測試，並依交通部核定標準，以實際通車後的營運時間與班距進行運轉模擬，全面檢驗系統可用度是否達到 99% 以上。

捷運局指出，待系統穩定性測試完成並達標後，後續將進行工程收尾與營運前整備作業，並依程序辦理初勘及提報交通部履勘，在完成各項安全確認後，即可正式通車。

信義線東延段為接續捷運信義線象山站尾軌，採高運量地下化方式向東延伸至廣慈／奉天宮站，全長約 1.4 公里。捷運局說明，該路段施工期間須克服複雜地質條件與多項高難度地下工程挑戰，是台北捷運系統中技術門檻較高的建設之一，肩負補齊淡水信義線服務機能、強化台北東側交通連結的重要角色。

為確保通車後的營運安全與服務品質，捷運局與機電施工團隊自工程後期起，便持續利用夜間收班時段進行列車動態測試與系統整合驗證，逐一檢視列車、軌道、號誌、供電及通訊等系統運作狀況，確保整體系統穩定。

捷運局也提醒，由於信義線東延段屬於既有營運路線的延伸，測試期間列車將改由廣慈／奉天宮站發車，淡水信義線班表將配合進行微幅調整，旅客仍須於象山站上下車，建議搭乘前留意台北捷運公司官網與車站公告的最新資訊。

（資訊、圖源：台北市政府、台北捷運工程局）

