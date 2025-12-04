北捷借廁所有「特定流程」？他被服務台糾正 很多人不知道

由於台北捷運站非常多，不少人在外面想要上廁所時，都會想到進站上廁所。然而近日有名網友透露，他近期某次內急，先是刷卡進站，但出站時被捷運工作人員糾正，下次上廁所要先拿一張「廁所票」。文章曝光後，不少民眾紛紛回應，「漲知識了」、「第一次知道」。

原PO近日在Threads上發文表示，「只有我不知道？刷卡進捷運站使用廁所，用完後去詢問處人工出站，詢問處人員很不耐煩，說下次請先找他們拿廁所票，漲知識了」。文章曝光後，其他人紛紛回應，「原來有廁所票，感謝，這樣我下次就不用一直忍那麼久了」、「第一次知道，以前都是直接刷，然後就20元，以後應該也一樣」。

廣告 廣告

不過也有人提到，「我都把20元當成廁所清潔費」、「刷進站再刷出站，也就是20元，當做使用廁所的清潔費吧！當做到了歐洲吧！歐洲使用廁所，也要1歐元」、「台鐵也有類似廁所票，在新竹站使用過」、「I人不想找服務台，都自願刷20元進出」。

其實針對在捷運站借廁所，北捷官網有詳細說明，「民眾若有使用車站付費區內廁所之需求時，或旅客乘車途中，有使用車站非付費區廁所之需求時，均可洽站務人員協助經由公務門進出站或洽站務人員領取『臨時通行票』免費使用廁所。」

另外，若旅客剛刷票進站（從刷進站閘門的時間起5分鐘以內），沒有搭乘事實，且要求退票者，單程票可退費；儲值卡可免費更改進出碼，請旅客從公務門出站。欲再進站再另行購票或刷卡。

更多中時新聞網報導

吳申梅跟香港老公大吵 氣急返〈外家〉訴苦

《大濛》上映場場爆滿 奈良美智也想看

5CP合體全帥哥 電暈粉絲被拱組男團