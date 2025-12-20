北捷傷人案釀4死 賴清德：全面調查有無共犯、加強部署警力

賴清德要求檢警調全面深入調查。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北捷運昨發生隨機傷人事件，含嫌犯張文共釀4死9傷。對此，總統賴清德今（20）日表示，他已經要求檢警調相關單位，務必針對歹徒個人的背景、犯案的動機、有沒有共犯、背後有沒有人指使，一定要進行全面深入徹底的調查，並且將真相向社會交代。他並說，會在公共場所加強部署警力。

台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡。

賴清德今上午新增行程，依序前往臺大醫院、聯醫和平院區、聯醫中興院區探視北市隨機襲擊事件傷者。

賴清德發表談話指出，他要針對昨天晚上這起駭人的暴力攻擊事件中不幸往生的民眾表達哀悼，並且慰問家屬，他也感謝台大醫院、三軍總醫院、各大醫院，盡全力搶救傷患。同時，他也要對在這個事件過程中，奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾的人，表達感謝跟敬意，「你們展現了英勇的行為，令人欽佩」。

賴清德並指，他已經要求檢警調相關單位，務必針對歹徒個人的背景、犯案的動機、有沒有共犯、背後有沒有人指使，一定要進行全面深入徹底的調查，並且將真相向社會交代。他強調，未來政府會以這起事件為鑑，在公共場所以及人流眾多的地方，一定要加強部署警力，而且快打部隊，一旦有事情發生的時候，能夠即時發揮功能，讓民眾可以得到保護。

行政院長卓榮泰在三軍總醫院松山分院受訪表示，昨天到現在全國各重要車站、航空站，已經全面提高戒備、見警率提高、裝備加強、人員增加，希望在大家心情比較負面的時候讓國人安心。他請大家給政府信心，也對台灣有信心。

