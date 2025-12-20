北捷傷人案震撼全台！中國國台辦發聲了

▲北車、中山站昨（19）日發生煙霧彈攻擊與隨機砍人事件，對此，中國國台辦發聲表示，「向受害者及其家屬表示深切哀悼和慰問」。圖為國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 台北車站、捷運中山站昨（19）日發生煙霧彈攻擊與隨機砍人事件，造成包括嫌犯張文在內4死11傷，案情重大震撼台灣社會。對此，中國國台辦發聲表示，「向受害者及其家屬表示深切哀悼和慰問」。

中國國台辦今日晚上6點多，約在距離北捷中山攻擊案發1天過後，於臉書粉專「國務院台辦發言人」發文表示，「我們對於12月19日在台北發生的無辜人員傷亡事件深表關切和痛心，向受害者及其家屬表示深切哀悼和慰問，衷心祝願受傷民眾早日康復」。

對於網路謠傳嫌犯張文是中國籍，台北市長蔣萬安之前澄清表示，警察局已經回報「不是」，強調「不實的訊息希望不要再持續的流傳」。

陸委會也強調，網路謠傳兇嫌為新住民二代等是不實訊息，呼籲國人切勿繼續傳播。陸委會表示，「對於少數有心人士藉社會不幸事件，刻意激化內部對立衝突，製造聲量，本會提出嚴正譴責」。

