北捷傷人案 張文父母返家、警方進屋蒐證

（中央社記者葉臻桃園20日電）27歲男子張文昨天在台北捷運兩站丟擲煙霧彈、持刀砍人，最終墜樓不治；他在桃園楊梅老家的鄰居對他不熟悉，父母被警方詢問後，今天凌晨返回住處，由警方在住家進行搜索以釐清案情。

張文老家在桃園市楊梅區一處封閉型社區，居民大都開車進出，有鄰居向媒體表示，張文因為涉犯妨害兵役治罪條例被通緝的時候，有警察來社區找過張文父母，但張文很早就不住在這裡，對他的了解也不多。

昨天晚上案發後，桃園警方派員到張家外戒備，北市警方也帶走張文父母北上詢問，今天凌晨近1時才搭偵防車回到桃園，張文父母在警方陪同下進入社區，由警方持搜索票進屋蒐證，以釐清更多案情。（編輯：徐睿承）1141220