北捷傷人案 警搜索張文桃園老家帶回電腦、手機

（中央社記者葉臻桃園20日電）27歲男子張文昨天在台北捷運兩站丟擲煙霧彈、持刀砍人，最終墜樓不治；警方今天凌晨在他桃園楊梅的老家搜索，帶走張文曾使用過的手機、電腦等，張文父母也配合再次北上協助調查。

張文老家在桃園市楊梅區一處封閉型社區，昨天晚上案發後，桃園警方派員到張家外戒備，北市警方也帶走張文父母北上詢問，今天凌晨近1時才搭偵防車回到桃園，張文父母在警方陪同下進入社區，由警方持搜索票進屋蒐證。

警方在搜索後向媒體表示，張文已經很久沒回家，只能就現有物品進行搜索，並帶回張文使用過的手機、電腦等，張文的父母也再度由警方陪同北上，將協助進一步調查，以釐清案情。（編輯：謝雅竹）1141220

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。