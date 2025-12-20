北捷傷人案！鄭麗文嗆賴清德政治鬥爭 綠轟：消費治安事件非常可恥

民進黨發言人吳崢批評鄭麗文，消費治安事件非常可恥。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北捷運昨發生隨機傷人事件，含嫌犯張文共釀4死11傷。國民黨主席鄭麗文今（20）日表示，請總統賴清德不要把心思不斷放在政治鬥爭上面，並批內政部長劉世芳則把心思都放在如何對付陸配。對此，民進黨發言人吳崢表示，民進黨不會像國民黨如此冷血，急著從政敵身上咎責，賴總統今天也肯定台北市長蔣萬安市政團隊的作為，但反觀鄭麗文消費治安事件、製造政治對立，行徑非常可恥。

鄭麗文表示，負責台灣治安的內政部在忙什麼，內政部長似乎整個心思都放在如何對付陸配。她也要賴清德、劉世芳趕快回到崗位上，不要再一天到晚不務正業，只想著鬥爭、鬥爭、鬥爭，台灣社會已經無法再承受這樣的政治亂局。

吳崢表示，沒有任何人希望看見善良市民的生命與財產受到侵害，在社會仍籠罩不安情緒之際，國民黨卻只有急著跳出來操作政治口水。他問，鄭麗文是否曾對這些投入維護治安的警察弟兄姊妹，表達過一絲關心或慰勉？

吳崢指出，目前治安機關仍針對此一無差別攻擊事件進行調查，在犯案動機尚未明朗前，鄭麗文及凌濤等國民黨人士，便急於將事件肇因歸咎於執政黨，令人質疑其心中是否只剩政治鬥爭，而毫無對受害者的憐憫之心。

吳崢強調，民進黨不會像國民黨如此冷血，只要發生治安事件，就急著從政敵身上咎責。他說，賴總統今日談話中亦肯定台北市長蔣萬安及市府團隊的危機處理作為，強調即便政黨不同，大家同屬一個國家，應攜手解決危害人民安全的各項問題；反觀鄭麗文，仍持續消費治安事件、製造政治對立，行徑非常可恥。

吳崢重申，民進黨譴責任何形式的暴力，期盼案件真相早日水落石出，更重要的是共同建構更堅固的社會安全防護網。他說，政治口水與無差別的政治鬥爭，無助於社會治安的維護，只會讓善良的台灣人感到厭惡。

台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死11傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡。

