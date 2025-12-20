北捷傷患愛滋病毒量「幾乎測不到」！ 羅一鈞：感染風險0

台北捷運19日發生攻擊事件，嫌犯張文持長刀、丟擲煙霧彈等造成4死11傷，今（20）天傳出他砍傷的民眾有1人為HIV感染者，疾管署長羅一鈞強調，該名個案長期服藥、穩定控制，病毒量幾乎監測不到，因此感染風險相對低，另外，他也提醒依照《傳染病防治法》以及愛滋相關規定，若洩漏個資等情形最重恐罰3萬至15萬。

疾管署今天下午召開記者會，羅一鈞針對北捷砍人案件傳出有遭砍傷者為愛滋患者，他表示該名個案已經通報，且是長期服藥控制穩定，病毒量已是檢測不到的範圍，所以感染風險相對低，不過血液可能透過兇器或是曝露到傷口黏膜的風險還是不能完全忽略，因此經過預防性投藥之後，可以再進一步將感染風險降到零。

廣告 廣告

羅一鈞表示，疾管署啟動專案協助此次事件當中可能受到兇器或血液影響的民眾，昨晚正好在誠品南西店且有遭到砍傷，或者是血液曝觸到傷口或黏膜的民眾，若還沒有就醫，可撥打1922防疫專線，在專案中會有24小時專人協助轉介到感染專科醫師，評估是否在「黃金時間」內進行預防性投藥，也就是曝露後72小時完成投藥，降低感染HIV的風險。

羅一鈞舉德國柏林2006年也曾發生連續傷人事件，傷患中也有1人為HIV感染者，不過所幸有及時投藥，31名投藥傷患中後續都無感染HIV，「經過血液曝觸感染HIV的機率很低，估計低於萬分之一」，加上此次這位民眾的病毒量處於測不到的範圍，所以感染機率是極低極低，那再經過預防性投藥28天完成之後，可以再更有效把感染機率降為零。

此外，羅一鈞進一步解釋，外界擔憂所謂暴露的人如果有其他接觸者，比如回家和家人接觸、搭乘計程車等，這些接觸者的接觸者是否需要擔心，他指出愛滋病毒對環境適應相當弱，在接觸到環境或者是表面很快就會死亡，因此衣物有血漬也不用擔心造成家人、計程車司機傳染。

最後羅一鈞提醒，依照《傳染病防治法》跟愛滋相關條例規定，民眾不要肉搜此次事件傷者或是可能感染者、投藥傷者，恐怕會增加他們的心理調適壓力，如果再有洩漏個資的情形，依法最重可處3萬到15萬元的罰鍰。

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

隨機攻擊遭砍傷者有愛滋感染者 衛福部啟動暴露後諮詢與公費投藥

5歲童併發腦炎10天奪命！ 羅一鈞：流感高峰期提前報到

國民女婿羅一鈞「小雞成母雞」升任疾管署署長 但終身大事完全沒進展