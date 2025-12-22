北捷傷患有愛滋感染者 石崇良：「個位數」民眾有血液暴露風險、已轉介就醫

衛福部長石崇良說明，北捷隨機殺人事件後續，啟動專案協助進行預防性投藥的人數。游騰傑攝



台北捷運台北車站及中山站於19日晚間發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人的重大治安事件，包括嫌犯張文在內，共造成4人死亡、11人受傷。由於其中一名遭砍傷的傷者為HIV（愛滋病）感染者，現場曾有血液暴露風險，衛福部隔天成立專案進行暴露預防措施，衛福部長石崇良今（22）日表示，至昨天統計，這兩天以來接了21通電話，多數都是因擔心來詢問，轉介到醫療端者為「個位數」，進一步諮詢是否投藥。

衛福部於案發後說明，該名HIV感染傷者為已通報個案，且長期服藥、病情穩定控制中。考量案發當時現場混亂，也提醒當時在誠品生活南西店的民眾，若遭砍傷或有血液暴露觸及傷口或黏膜，包括眼睛被血噴到等情形，並啟動專案協助評估是否需進行預防性投藥，即在72小時的黃金時間內完成投藥，以降低感染風險。

石崇良上午赴立法院備詢前接受媒體聯訪，說明目前最新狀況。他指出，衛福部上週六即宣布開放1922專線，就是為了讓有擔心的民眾可以進線諮詢，到昨天為止，這兩天共接了21通電話，多數人情況都只是擔心，當然也有少數，大概「個位數」民眾已被轉介醫療院所，進一步評估預防性投藥。

至於實際需要搶在72小時內投藥的人數？石崇良坦言，目前無法精確掌握。由於案發現場情況混亂，有些民眾可能僅有輕微傷勢，未就醫也未被登錄，因此衛福部才在事後主動對外說明並設置專線提醒。他也強調，1922專線今（22）日仍將持續開放，呼籲有疑慮的民眾把握黃金時間，多加利用諮詢資源。

