北捷傷患有HIV 最新！石崇良：「個位數」曝露民眾已轉介就醫 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台北捷運台北車站、中山站19日晚間發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人的重大案件，包括嫌犯張文在內，共造成4死11傷，由於遭砍傷民眾有1人為HIV感染者，有血液曝露風險的警察及民眾需要在72小時完成預防性投藥。衛生福利部部長崇良今（22）日指出，這兩天專線一共接了21通的諮詢電話，大多數都是過度擔心的民眾，其中僅有「個位數」真正轉介醫療院所。

衛福部是在案發後，公布遭砍傷民眾有1人為已通報並服藥穩定控制的HIV（愛滋病）感染者，提醒當時在誠品生活南西店的民眾，若遭砍傷或有血液暴露觸及傷口或黏膜，包括眼睛被血噴到等情形，並啟動專案協助評估是否需進行預防性投藥，即在72小時的黃金時間內完成投藥，以降低感染風險。

石崇良上午赴立法院備詢，會前接受媒體聯訪，面對外界關心72小時黃金時間將屆，他也公布最新評估預防性投藥的人數。

石崇良表示，衛福部上週六宣布1922專線，就是為了讓有擔心的民眾可以進線諮詢，到昨天為止，這兩天共接了21通電話，多數人情況都只是擔心，當然也有少數，大概「個位數」民眾已被轉介醫療院所，進一步評估預防性投藥。

到底有多少民眾需要搶時間預防性投藥？石崇良強調，衛福部無法估計，因為現場混亂，有些人可能只有些小傷、沒真的去醫院就醫，因此沒被登錄，衛福部才會在事後公布專線提醒，今天還會繼續開放，主要是72小時黃金期，還是要請大家有需要時多多利用。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

