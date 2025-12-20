北捷傷患為穩定控制HIV感染者 籲暴露者儘早投藥感染率降至零

台北車站、中山商圈發生隨機襲擊事件，造成4人死亡、11人受傷，衛福部20日下午臨時召開記者會，證實其中一名傷患是已通報、並服藥穩定控制的愛滋感染者，因考量其他遭血液噴濺或凶器劃傷民眾可能有感染風險，提醒當時受傷但尚未就醫的民眾，可以撥打1922防疫專線，會有專人提供諮詢及轉介。

疾管署長羅一鈞表示，「遭到砍傷或者是有血液曝觸到傷口或黏膜，例如說有這個眼睛被血噴到這樣的情形，而且還沒有去就醫的民眾，那我們的1922防疫專線全年無休。」

廣告 廣告

疾管署表示，因血液接觸感染愛滋機率極低，估計可能低於萬分之一，預防性投藥安全有效，且投藥完成後，可再降低感染機率到零，請受影響民眾不需過度擔心；另外針對目前仍住院的傷患，會請收治醫院評估暴露風險，必要時將於暴露後72小時內完成投藥。

衛福部長石崇良說明，「都已經聯繫過這個醫院，院方逐一的去做評估了解，那麼需要預防性投藥的，就會在跟病人討論之後給予投藥。」

至於接觸愛滋感染者的醫護人員都有標準的防護措施，若有疑慮也可諮詢院內感染專科醫師；而北市衛生局則是宣布，已啟動多項心理支持與關懷措施，包括24小時安心專線，提供心理支持；即時關懷傷者與家屬，由醫院社工啟動支持機制；此外也會在事發地，設置悼念關懷空間，提供市民表達哀悼、情緒安放的公共空間。